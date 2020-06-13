В Киеве недовольные грузовиками со строительства Подольского мостового перехода дачники устроили акцию. Не обошлось без стычки со спецназом
Подробности рассказывают ВартовиЕспресо .
Как рассказали участники акции протеста, их возмущает не строительство съезда с моста или самого моста, а проезд к нему по улице Садовой, которая на балансе этих садоводов, является двухполосный и не выдержит поток 60 тыс. авто (по этой улице планируется запустить временный поток машин после строительства съезда и моста).
Сегодняшний протест должен носить мирный характер, соответствующие документы они заблаговременно подали в Киевский городской совет.
Патрульная полиция и Полк полиции особого назначения приехали уладить ситуацию. Однако из-за провокации начались столкновения между полком полиции особого назначения и жителями садов.
Следует заззначиты, что после того как там появились журналисты бойцы ППОП вернулись к своему автобусу.
Сейчас ситуация решилась, грузовики строителей поехали и освободили движение для легковых автомобилей местных жителей.
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