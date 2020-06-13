В Киеве недовольные грузовиками со строительства Подольского мостового перехода дачники устроили акцию. Не обошлось без стычки со спецназом

13 июня, 2020, 14:27

Днем в субботу, 13 июня 2020 года, жители Русановских дач, что на столичном Левом берегу, протестуют против интенсивного движения грузовиков центральной в этом микрорайоне Садовой улицей

Подробности рассказывают ВартовиЕспресо .

Как рассказали участники акции протеста, их возмущает не строительство съезда с моста или самого моста, а проезд к нему по улице Садовой, которая на балансе этих садоводов, является двухполосный и не выдержит поток 60 тыс. авто (по этой улице планируется запустить временный поток машин после строительства съезда и моста).

Сегодняшний протест должен носить мирный характер, соответствующие документы они заблаговременно подали в Киевский городской совет.

Патрульная полиция и Полк полиции особого назначения приехали уладить ситуацию. Однако из-за провокации начались столкновения между полком полиции особого назначения и жителями садов.

Следует заззначиты, что после того как там появились журналисты бойцы ППОП вернулись к своему автобусу.

Сейчас ситуация решилась, грузовики строителей поехали и освободили движение для легковых автомобилей местных жителей.

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