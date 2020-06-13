УПЛ: Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины после победы "Динамо" над "Зарей"

13 июня, 2020, 22:47

"Динамо", благодаря победе в 26-м туре чемпионата Украины над "Зарей", вышло на второе место в турнирной таблице

Об этом сообщает Еспресо.TV.

13 июня "Динамо" победило в Запорожье "Зарю" 3:1, набрало 52 очка, вышло на второе место и стало фаворитом в борьбе за путевку в квалификацию Лиги чемпионов.

"Заря" с 49 пунктами опустилась на третью позицию.

Турнирную таблицу уверенно возглавляет "Шахтер", у которого 65 баллов.

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