УПЛ: Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины после победы "Динамо" над "Зарей"
13 июня, 2020, 22:47
"Динамо", благодаря победе в 26-м туре чемпионата Украины над "Зарей", вышло на второе место в турнирной таблице
Об этом сообщает Еспресо.TV.
13 июня "Динамо" победило в Запорожье "Зарю" 3:1, набрало 52 очка, вышло на второе место и стало фаворитом в борьбе за путевку в квалификацию Лиги чемпионов.
"Заря" с 49 пунктами опустилась на третью позицию.
Турнирную таблицу уверенно возглавляет "Шахтер", у которого 65 баллов.
- Напомним, 13 июня в 26-м туре чемпионата Украины по футболу "Мариуполь" и "Ворскла" сыграли вничью 1:1 .
- Кроме этого, в центральном матче тура "Динамо" одержало волевую победу над "Зарей" .
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