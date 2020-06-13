Шесть лет назад мы освободили Мариуполь - Белецкий

13 июня, 2020, 10:30

13 июня 2014 года добровольцы из батальона "Азов" под командованием Андрея Белецкого освободили от российско-террористических сил город Мариуполь Донецкой области

Об этом политик напомнил сегодня у себя в Telegram, рассказывает Еспресо.TV .

"В тот день ход войны мог измениться совершенно в другую сторону. Если бы у "азовцев" что-то не получилось, если бы мне не удалось дожать командование и убедить, что Мариуполь надо брать срочно. Если бы что-то пошло не так, опорным пунктом армии РФ мог стать не только Донецк, но и Мариуполь. Полумиллионный город, стратегические предприятия, потенциальный сухопутный коридор в Крым. Это могло произойти, если бы мы просто следовали элементарным законам логики. 16-ти и 18-летние добровольцы после трех недель подготовки, из "техники" - только КамАЗ, собственноручно обшитый листами брони, с военным опытом - два человека на всю операцию. Но мы освободили Мариуполь. Потому что пользовались не логикой, а мотивацией. И в тот день были счастливыми людьми. Драться вместе и освобождать свою землю", - отметил он.



"Поздравляю с годовщиной жителей украинского Мариуполя Приветствую и благодарю всех побратимов, с которыми бок о бок мы освободили город", - обратился Белецкий к украинцам.

"За шесть лет украинская армия, безусловно, выросла в подготовленности, вооружении, укомплектованности. Но пока самый большой успех, самый большой освобожденный город за эту войну - результат операции молодых ребят в кроссовках, для которых это был первый реальный бой. Потому что желание и мотивация бойцов - крупнейший военный ресурс. И у нас, добровольцев, он никуда не делся. Поэтому наша Украинская Победа впереди", - подчеркнул основатель и первый командир "Азова".

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