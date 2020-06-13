"Украина без моря не Украина". Одесситы поблагодарили адмирала Воронченко за службу

13 июня, 2020, 08:10

Акция в поддержку адмирала Игоря Воронченко, который был уволен президентом Владимиром Зеленским с должности командующего Военно-морскими силами Украины, прошла в пятницу, 12 июня 2020 года, рядом со зданием штаба ВМСУ на углу Пироговской и Мариинской улиц в Одессе

Десятки одесситов - члены патриотических организаций и не только - собрались, чтобы отблагодарить военачальника за безупречную службу, передает Еспресо.TV со ссылкой на интернетгазету Думская.net .

"До этого ни один командующий не удостаивался таких почестей от одесситов. Многие говорили, что эта акция напомнила им 2014 год, когда патриоты с флагами и лозунгами приходили в штаб, чтобы поддержать военных моряков", - отмечается в сообщении.

Адмиралу вручили цветы и связи шаров, которые он выпустил в небо в знак прощания.

"Украина без моря не Украина. Мы вместе с вами много сделали, мы нарисовали схему, определили, какими должны быть Военно-морские силы, чтобы адекватно реагировать на все вызовы врага. Я верю в ВМСУ и на новом месте буду всегда помогать им. Думаю командование приняло правильное решение о назначении меня на другую должность. на новой должности я больше сделаю, чтобы наши ВМС гораздо быстрее нашли морской потенциал. Враг не дремлет ", - заявил комфлота.

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По словам Воронченко, он сожалеет о том, что не успел вооружить Военно-морские силы катерами с противокорабельными ракетами "Нептун".

"То, что я начал, будет продолжено и реализовано, есть мощности, есть потенциал, его можно поднять на должный уровень. Есть проекты ракетных катеров, в том числе и как платформа для" Нептуна ". Отвоевывать Азовское море можно только наращиванием корабельного состава. Об этом знает президент ", - сказал военачальник.

Воронченко стал главным инспектором Министерства обороны. Адмирал отметил, что видит свое новое место работы не "органом проверки", а как возможность оказывать помощь.

"Основное внимание будет уделено офицерскому составу нашей армии. Офицер - основа наших Вооруженных сил, и у него должна быть перспектива - он должен знать, где будет служить следующие пять лет", - сказал он.

Адмирал поблагодарил всему личному составу, напомнив, что костяк ВМСУ образовали те 2740 моряков, вышедших из Крыма.

Он также выразил надежду на то, что новый командующий контр-адмирал Алексей Неижпапа продолжит курс на взаимодействие с евроатлантическими партнерами Украины.

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