"Украина без моря не Украина". Одесситы поблагодарили адмирала Воронченко за службу
Десятки одесситов - члены патриотических организаций и не только - собрались, чтобы отблагодарить военачальника за безупречную службу, передает Еспресо.TV со ссылкой на интернетгазету Думская.net .
"До этого ни один командующий не удостаивался таких почестей от одесситов. Многие говорили, что эта акция напомнила им 2014 год, когда патриоты с флагами и лозунгами приходили в штаб, чтобы поддержать военных моряков", - отмечается в сообщении.
Адмиралу вручили цветы и связи шаров, которые он выпустил в небо в знак прощания.
"Украина без моря не Украина. Мы вместе с вами много сделали, мы нарисовали схему, определили, какими должны быть Военно-морские силы, чтобы адекватно реагировать на все вызовы врага. Я верю в ВМСУ и на новом месте буду всегда помогать им. Думаю командование приняло правильное решение о назначении меня на другую должность. на новой должности я больше сделаю, чтобы наши ВМС гораздо быстрее нашли морской потенциал. Враг не дремлет ", - заявил комфлота.
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По словам Воронченко, он сожалеет о том, что не успел вооружить Военно-морские силы катерами с противокорабельными ракетами "Нептун".
"То, что я начал, будет продолжено и реализовано, есть мощности, есть потенциал, его можно поднять на должный уровень. Есть проекты ракетных катеров, в том числе и как платформа для" Нептуна ". Отвоевывать Азовское море можно только наращиванием корабельного состава. Об этом знает президент ", - сказал военачальник.
Воронченко стал главным инспектором Министерства обороны. Адмирал отметил, что видит свое новое место работы не "органом проверки", а как возможность оказывать помощь.
"Основное внимание будет уделено офицерскому составу нашей армии. Офицер - основа наших Вооруженных сил, и у него должна быть перспектива - он должен знать, где будет служить следующие пять лет", - сказал он.
Адмирал поблагодарил всему личному составу, напомнив, что костяк ВМСУ образовали те 2740 моряков, вышедших из Крыма.
Он также выразил надежду на то, что новый командующий контр-адмирал Алексей Неижпапа продолжит курс на взаимодействие с евроатлантическими партнерами Украины.
- Напомним, Воронченко возглавил Украинский военный флот при президентстве Петра Порошенко, в 2016 году.
- 25 апреля 2020 председатель Радикальной партии, бывший народный депутат Олег Ляшко заявил, что, по имеющимся у него данным, генеральная прокурорка Ирина Венедиктова якобы готовит подозрение Петру Порошенко, Александру Турчинову и адмиралу Игорю Воронченко за приказ украинским военным кораблям пройти через Керченский пролив.
- Дипломат Роман Бессмертный в эфире Еспресо.TV возможность подобного решения назвал "пасом Кремлю" , а зарубежные украинцы призвали Зеленского прекратить политическое преследование и среди других также не трогать Воронченко .
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- По мнению СМИ, смещение адмирала Воронченко является частью стратегии Зеленского "перестать стрелять" .
- 11 июня президент Украины Владимир Зеленский назначил Неижпапу командующим ВМС ВСУ.
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