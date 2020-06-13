Портников: В окружении Зеленского считают, что борьба с Порошенко помогает ему получить лучший рейтинг

13 июня, 2020, 20:25

Виталий Портников предполагает, что с помощью возбуждения дел против Петра Порошенко, в окружении действующего президента пытаются компенсировать падение рейтинга Владимира Зеленского

Об этом Портников заявил в эфире программы "Субботний политклуб" на Еспресо.TV .

По его словам, возбуждая дела против Петра Порошенко, Владимир Зеленский и его окружение пытаются усилить свои позиции.

"Происходит то, что мы называем падением рейтинга Владимира Зеленского. В окружении президента и сам президент могут считать, что борьба с Петром Порошенко, так или иначе, помогает Владимиру Зеленскому усилить свои позиции, получить лучший рейтинг. Он борется с Порошенко, значит он борется с прошлой властью, со старыми политиками", - сказал Портников.

Вместе с тем он обратил внимание, что действующей власти не удалось выдвинуть против Порошенко ни одного серьезного обвинения.

"Но мы видим, что пока нет против Петра Порошенко ни одного обвинения, которое можно было бы назвать обвинением по делу, которое действительно вредит государственным интересам. Ищут все возможности и будут искать. При этом, я думаю, что не будут выполнять свою главную задачу" , - убежден Портников.

По его мнению, Владимир Зеленский собственноручно все время держит Петра Порошенко в информационном поле.

"Очевидно, что Порошенко, как политику, претендующему на возвращение своих политических возможностей, необходимо в информационном поле держаться, осуществлять по этому поводу какие-то усилия. Но когда сама власть предоставляет ему такие возможности, когда каждый день мы говорим о Порошенко не по поводу того, что он что-то заявил или что-то сделал, а по поводу того, пришел ли он в Государственныйое бюро расследований или в Генеральную прокуратуру. Заявление сделал Александр Квасьневский по поводу Порошенко, заявление сделал Курт Волкер. Мы видим, что количество новостей по личности Петра Порошенко равно количеству новостей по личности Владимира Зеленского", - обратил внимание Портников.

По его мнению, если бы Владимир Зеленский хотел, чтобы о Петре Порошенко забыли, он должен был бы дать ему покой на время, а уже потом заниматься его делами, когда можно было бы сказать, что это политик-пенсионер, который никого не волнует, а тем более не волнует действующего президента, потому что разрыв между ними такой огромный, что Зеленского этот человек просто не может беспокоить.

"Сам Зеленский говорит, что Порошенко ведет себя так, будто он сейчас президент Украины. Но проблема не в том, как ведет себя Порошенко, проблема в том, что Зеленский себя ведет так, как будто сейчас Порошенко президент Украины. К чему это приведет понятно - рейтинг Порошенко будет расти, а Зеленского - падать", - убежден Портников.

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