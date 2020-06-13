Организатор застолья в пригороде Тернополя, где 37 человек заразились коронавирусом, может оказаться за решеткой
Подробности со ссылкой на местный информационный портал За Збручем рассказывает Еспресо.TV .
Из-за вспышки в Баворове ухудшилась эпидемическая ситуация и в Тернополе. Поскольку среди участников застолья были и жители областного центра.
"30 мая, несмотря на запрет, в одном из сел Тернопольского района состоялось массовое празднование дня рождения. Там присутствовали и жители Тернополя. И это празднование стало очередной вспышкой коронавируса. И сейчас мы видим его последствия. Из-за необдуманной беспечности из 55 гостей, бывших на празднике, у 37 подтвердили коронавирус, среди них есть и жители Тернополя. Также коронавирус обнаружили у работницы детского сада №12. Заведение закрыли на карантин. Медики устанавливают контактных лиц, а мобильные группы собирают анализы на исследование. Региональная комиссия по вопросам техногенно -экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Тернопольской облгосадминистрации рекомендовала усилить карантинные меры в Тернополе. Надеюсь, что ответственность тернопольчан поможет избежать дальнейших вспышек", - говорит начальник отдела охраны здоровья и медицинского обеспечения Тернопольского городского совета Василий Даньчак.
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В результате эпидрасследования стало известно, что житель села Баворов пригласил на свой день рождения более полусотни человек. Были гости из Тернопольского района, областного центра и Козовского района.
Празднование проходило в арендованном помещение местной столовой.
Продолжается досудебное расследование.
Нарушителям грозит штраф от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест до шести месяцев, или ограничение свободы до трех лет.
- Как уже сообщалось, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на субботу, 13 июня 2020 года, в Украине подтверждено 30 506 случаев COVID-19, из них 13 976 (+409) выздоровели, 880 (+10) умерли. За последние сутки лабораторно подтверждены 753 новых случая заболевания коронавирусом.
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