Организатор застолья в пригороде Тернополя, где 37 человек заразились коронавирусом, может оказаться за решеткой

13 июня, 2020, 11:30

Около четырех десятков людей заразились коронавирусом во время празднования юбилея в селе Баворов Тернопольского района. Полицейские начали уголовное производство за нарушение санитарных правил. К ответственности могут привлечь не только владельца заведения, но и всех участников застолья

Подробности со ссылкой на местный информационный портал За Збручем рассказывает Еспресо.TV .

Из-за вспышки в Баворове ухудшилась эпидемическая ситуация и в Тернополе. Поскольку среди участников застолья были и жители областного центра.

"30 мая, несмотря на запрет, в одном из сел Тернопольского района состоялось массовое празднование дня рождения. Там присутствовали и жители Тернополя. И это празднование стало очередной вспышкой коронавируса. И сейчас мы видим его последствия. Из-за необдуманной беспечности из 55 гостей, бывших на празднике, у 37 подтвердили коронавирус, среди них есть и жители Тернополя. Также коронавирус обнаружили у работницы детского сада №12. Заведение закрыли на карантин. Медики устанавливают контактных лиц, а мобильные группы собирают анализы на исследование. Региональная комиссия по вопросам техногенно -экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Тернопольской облгосадминистрации рекомендовала усилить карантинные меры в Тернополе. Надеюсь, что ответственность тернопольчан поможет избежать дальнейших вспышек", - говорит начальник отдела охраны здоровья и медицинского обеспечения Тернопольского городского совета Василий Даньчак.

Читайте также: Первые крупные очаги коронавируса в Украине. Инфографика

В результате эпидрасследования стало известно, что житель села Баворов пригласил на свой день рождения более полусотни человек. Были гости из Тернопольского района, областного центра и Козовского района.

Празднование проходило в арендованном помещение местной столовой.

Продолжается досудебное расследование.

Нарушителям грозит штраф от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест до шести месяцев, или ограничение свободы до трех лет.

Как уже сообщалось, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на субботу, 13 июня 2020 года, в Украине подтверждено 30 506 случаев COVID-19, из них 13 976 (+409) выздоровели, 880 (+10) умерли. За последние сутки лабораторно подтверждены 753 новых случая заболевания коронавирусом.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine