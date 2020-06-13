На Светлодарской дуге оккупанты обстреливают из артиллерии защитников Луганского. Выпущено 50 снарядов

13 июня, 2020, 07:58

С начала текущих суток российские вооруженные формирования выпустили по защитникам Луганского 50 снарядов из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм

Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины передает Еспресо.TV .

Украинские защитники приняли исчерпывающие меры для прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, после чего захватчики отказались от дальнейшей активности.

За текущие сутки потерь среди наших защитников нет.

"Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами", - отмечается в сообщении военных.