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Espreso.tvМирНа скоростном шоссе в Китае взорвался бензовоз: есть погибшие и раненые. ВИДЕО

На скоростном шоссе в Китае взорвался бензовоз: есть погибшие и раненые. ВИДЕО


фото: CCTV
В результате взрыва бензовоза на скоростном шоссе в Китае по меньшей мере 9 человек погибли, более 100 ранены

Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

На скоростном шоссе в китайской провинции Чжэцзян 13 июня взорвался бензовоз. Взрывной волной задело десятки автомобилей, соседние дома и местную фабрику.

Под завалами до сих пор находятся люди. Спасатели работают на месте взрыва. Врачи спасают раненых.

По предварительным данным, бензовоз взорвался после столкновения автомобилем, который стоял впереди.

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