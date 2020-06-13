Минэнерго просит СНБО запретить ТЭС использовать газ и мазут, чтобы загрузить угольные шахты

13 июня, 2020, 22:22

Минэнерго просит СНБО ввести временный запрет на использование угольными теплоэлектростанциями природного газа и мазута в качестве основного вида топлива

Об этом заявила и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец, сообщает "Интерфакс-Украина" .

По ее словам, несмотря на больший экономический эффект от сжигания подешевевшего природного газа, такой запрет необходим, чтобы у государственных и частных угольных компаний не забирать рынок сбыта, а шахтеры выходили на работу и получали заработную плату.

"В условиях, когда мы живем в профиците собственных энергоресурсов, недопустимо использовать энергоресурсы, которые не предусмотрены как проектные для использования", - сказала Буславець.

Она считает, что такой запрет должен быть введен до конца 2020 года, а о его снятия можно будет говорить в случае улучшения работы экономики и с увеличением потребления страной электроэнергии.

Министр привела в пример ПАО "Центрэнерго", которому потребуется в мае 0,3 млн тонн угля, вместо закрепленных в балансе 0,5 млн тонн. Недоиспользованные 0,2 млн тонн угля были замещены 136 млн куб. м газа.

"Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 - пылеугольные и 5 - газомазутные) Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной мощностью 7690 МВт. Государству в лице Фонда госимущества принадлежит 78,3% акций общества.

Напомним, около 90% добычи угля в Украине контролирует холдинг ДТЭК Рината Ахметова.

ДТЭК нарастил операционную прибыль на треть, средств на счетах увеличилось в четыре раза.

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