Ляшко рассказал, будет ли усилен карантин на всей территории Украины

13 июня, 2020, 17:25

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что власти не намерены усиливать карантин по всей Украине из-за вспышки заболеваемости COVID-19

Об этом главный санитарный врач заявил на брифинге в Киеве, сообщает Еспресо.TV.

По его словам, власти не намерены усиливать карантин по всей стране и снова вводить жесткие ограничительные меры.

"Сейчас мы не рассматриваем вопрос сиюминутного возвращения к более жестким мерам, поскольку на территории Украины работает адаптивный карантин", - сказал Ляшко.

Вместе с тем он отметил, что в областях, где в течение трех дней подряд наблюдаются признаки усиления эпидемии, будут применяться строгие ограничительные меры.

"В частности, в Житомирской области после трехдневного превышение показателей заболевания коронавирусом отменили посещение мест общественного питания и мероприятия, где может быть скопление людей", - отметил Ляшко.

Он добавил, что увеличение количества больных коронавирусом не связано с увеличением количества тестирований.

"Это связано со смягчением карантина. Видим нарушение карантинных ограничений перевозчиками и торговыми центрами", - констатировал Ляшко.

Напомним, 13 июня президент Украины Владимир Зеленский призвал Кабинет министров отреагировать на рост заболеваемости коронавирусом, зафиксированній в Украине в последние дни.

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