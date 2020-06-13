Ляшко рассказал, будет ли усилен карантин на всей территории Украины
Об этом главный санитарный врач заявил на брифинге в Киеве, сообщает Еспресо.TV.
По его словам, власти не намерены усиливать карантин по всей стране и снова вводить жесткие ограничительные меры.
"Сейчас мы не рассматриваем вопрос сиюминутного возвращения к более жестким мерам, поскольку на территории Украины работает адаптивный карантин", - сказал Ляшко.
Вместе с тем он отметил, что в областях, где в течение трех дней подряд наблюдаются признаки усиления эпидемии, будут применяться строгие ограничительные меры.
"В частности, в Житомирской области после трехдневного превышение показателей заболевания коронавирусом отменили посещение мест общественного питания и мероприятия, где может быть скопление людей", - отметил Ляшко.
Он добавил, что увеличение количества больных коронавирусом не связано с увеличением количества тестирований.
"Это связано со смягчением карантина. Видим нарушение карантинных ограничений перевозчиками и торговыми центрами", - констатировал Ляшко.
- Напомним, 13 июня президент Украины Владимир Зеленский призвал Кабинет министров отреагировать на рост заболеваемости коронавирусом, зафиксированній в Украине в последние дни.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb