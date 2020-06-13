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Espreso.tvМирКанада упростила правила пересечения границы

Канада упростила правила пересечения границы

Марко Мендичино
фото: cicnews.com
Правительство Канады позволило близким родственникам своих граждан и постоянных жителей приезжать в страну, несмотря на связанные с COVID-19 ограничения на пересечение границы

Об этом на пресс конференции в Оттаве заявил министр иммиграции Канады Марк Мендичино, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Укринформ .

"Я рад объявить о введении исключения из действующих ограничений на передвижение, что позволит близким родственникам граждан Канады и постоянных жителей въезжать в страну", - отметил Мендичино.

По его словам, для желающих попасть в Канаду установлен ряд требований:

"Во-первых, близкими родственниками будут считаться супруги, в том числе гражданские, несовершеннолетние дети, а также родители и законные опекуны. Во-вторых, близкие родственники должны намереваться находиться в Канаде не менее 15 дней. В-третьих, все другие процедуры общественного здравоохранения, в том числе опрос на границе, будут выполняться ".

Министр обратил особое внимание на требование ко всем приезжим изолироваться на 14 дней.

"Скажу прямо: исключение для близких родственников не означает, что граница открывается для путешествий выходного дня или для тех, кто только хочет посетить частное или социальное собрание. Люди, которые приезжают из-за рубежа, все равно должны иметь действующую визу или электронное разрешение на въезд. Целью этого шага не является предоставление возможности приезжать и оставлять Канаду когда угодно - вместо мы стремимся помочь канадским семьям объединиться в эти беспрецедентные времена ", - подытожил Мендичино.

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