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Espreso.tvМирДТП с участием Ефремова: семья погибшего отказалась от денежной компенсации актера

ДТП с участием Ефремова: семья погибшего отказалась от денежной компенсации актера


фото: twitter
Семья погибшего в ДТП с участием российского актера Михаила Ефремова, отказалась от предложенной денежной компенсации

Об этом сообщает российское издание "КоммерсантЪ".

По словам адвоката Александра Добровинского, семья погибшего курьера Сергея Захарова не принимает извинений актера.

"Семья, конечно, слышала извинения Ефремова и считает их запоздалыми. Тем самым извинения семьей де-факто не приняты", - сказал адвокат.

Он добавил, что о мирном урегулировании конфликта говорить слишком поздно.

"Денежную компенсацию, о которой шла речь в ролике, мы не примем", - передал он слова Валерия Захарова, брата погибшего.

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