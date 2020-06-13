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Espreso.tvОперація об'єднаних сил13 июня на фронте: ранен один украинский военный

13 июня на фронте: ранен один украинский военный


фото: Укрінформ
Вследствие вражеских обстрелов в Донбассе 13 июня был ранен один украинскогоий военный

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы 82-го калибра, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Украинские защитники дали захватчикам решительный ответ. Почувствовав на себе действие наших дежурных огневых средств, оккупанты отказались от дальнейшей активности.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Славного агрессор дважды вел огонь по нашим позициям из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а у Пищевика - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Военнослужащие Объединенных сил решительно ответили на вражеские обстрелы и продолжают контролировать ситуацию на линии соприкосновения. Наши воины и в дальнейшем всегда готовы немедленно реагировать на возможные угрозы с любых направлений.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник выпустил 50 снарядов 122-го калибра по оборонным укреплениям Объединенных сил вблизи Луганского, при этом разместив свои артиллерийские системы рядом с домами мирных жителей на восточной окраине Калининского.

Рядом с Крымским враг два раза вел огонь из 120-мм и 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Наши воины такие наглые действия без ответа не оставили и применили штатное вооружение, после чего оккупанты свернули свою преступную деятельность. Потери противника уточняются.

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