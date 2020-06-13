12 июня на фронте: в ответ на 12 обстрелов уничтожено 2 и ранено 3 российских захватчиков
Об этом говорится в информационном отчете о положении в зоне Операции объединенных сил по состоянию на 07:00 субботы, 13 июня 2020 года, передает Еспресо.TV .
"Агрессор обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Применяя штатное вооружение, украинские воины своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем заставляли противника отказаться от продолжения обстрелов ", - отмечают военные.
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Россияне нарушали режим "Тишина" вблизи следующих населенных пунктов:
Широкино - российские захватчики дважды применили минометы калибра 82 мм;
Верхнеторецкое, Водяное, Марьинка - агрессор привел гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы;
Авдеевка - оккупанты дважды обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
Луганское - противник четыре раза, в течение суток, открывал огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
Крымское - оккупанты применили минометы 82 калибра, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.
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Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
"Украинская воины на все обстрелы давали жесткий ответ и подавляли огонь противника имеющимися средствами. Подразделения Объединенных сил надежно удерживают занимаемые рубежи и готовы немедленно реагировать на любые провокации оккупантов", - отмечает командование ООС.
По данным разведки, 12 июня уничтожены два и ранили не менее трех российских захватчиков.
- Напомним, россияне дистанционно минируют Донбасс запрещенными минами ПОМ-2 .
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