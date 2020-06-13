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Espreso.tvОбщество12 июня на фронте: в ответ на 12 обстрелов уничтожено 2 и ранено 3 российских захватчиков

12 июня на фронте: в ответ на 12 обстрелов уничтожено 2 и ранено 3 российских захватчиков


фото: dt.ua
В течение субботы, 12 июня 2020 года, вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Об этом говорится в информационном отчете о положении в зоне Операции объединенных сил по состоянию на 07:00 субботы, 13 июня 2020 года, передает Еспресо.TV .

"Агрессор обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Применяя штатное вооружение, украинские воины своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем заставляли противника отказаться от продолжения обстрелов ", - отмечают военные.

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Россияне нарушали режим "Тишина" вблизи следующих населенных пунктов:

Широкино - российские захватчики дважды применили минометы калибра 82 мм;

Верхнеторецкое, Водяное, Марьинка - агрессор привел гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы;

Авдеевка - оккупанты дважды обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

Луганское - противник четыре раза, в течение суток, открывал огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

Крымское - оккупанты применили минометы 82 калибра, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

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Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

"Украинская воины на все обстрелы давали жесткий ответ и подавляли огонь противника имеющимися средствами. Подразделения Объединенных сил надежно удерживают занимаемые рубежи и готовы немедленно реагировать на любые провокации оккупантов", - отмечает командование ООС.

По данным разведки, 12 июня уничтожены два и ранили не менее трех российских захватчиков.

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