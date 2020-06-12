Зеленский переписал итальянскую фирму на спонсора "Слуги народа", - расследование

12 июня, 2020, 19:16

Об этом пишет "Прямой", посылая на расследование в программе "Watchdogs.Розслидування".

Приводим текст сюжета:

"В сериале "Слуга народа" президент Голобородько не добирает слов в описании алчных чиновников. А вот так выглядит уже реальная декларация по 2019 реального президента Зеленского:

зарплата 200 000 гривен на посту президента;

общий доход семьи - 28 млн;

земельный участок 12 соток с домом на 350 квадратов в элитном столичном пригороде;

5 квартир в Киеве в общем на 1100 квадратов;

квартира в Ялте; и еще одна в Великобритании;

5 парковочных мест.

С ценного движимого имущества Зеленский задекларировал 6 наручных часов: два Breguet и по одному Tag Heuer, Roleх, Bovet и Piaget. У жены президента есть серьги и кольцо с бриллиантами. Также Зеленскому принадлежит LAND ROVER 2016 выпуска, а его жена владеет MERCEDES-BENZ S 500 2014-го. А и еще мелочь - вилла на 15 комнат на 420 квадратов на побережье итальянского курорта Форте-дей-Марми.

На доме в Италии остановимся подробнее. Приобретенный еще в 2015 году, но в декларации за 2017-й год кандидат Зеленский почему-то "забыл" его указать. И только после разоблачения наших коллег из "Слидства.Инфо" таки признался о итальянской недвижимости. Оформлена вилла в некую итальянскую ООО "Сан Томмасо СРЛ", которую в прошлом году Зеленский указал в декларации как свою собственность. Вот только парадокс в декларации образца 2020-го - дом остался, а компании, официально им владеет - уже нет. Мы не смогли обойти этот факт и начали изучать зарубежные реестры.

Толок "Сан Томмасо" в Италии сейчас владеет кипрский оффшор "Альдоранте лимитед", бенефициаром которого до президентства тоже был Зеленский. Но после нескольких разоблачений в СМИ, президент лишился проблемных активов. Кипрский оффшор переписал в некую ΕΛΕΝΑ ΧΑΣΙΕΝΚΟ, а вот в Итальянской компании в июле 19-го директором становится - Светлана Пещанская.

Кто же такая Светлана Пещанская, что заслужила управлять делами Зеленского в Италии? А здесь все просто. Две минуты и гугл выдает информацию - женщина из Кривого Рога, спонсор партии "Слуга народа". Причем в первой пятерке. Что интересно, еще в 17-м году эта дама в запрещенном в Украине "ВКонтакте" была подписана на страницы пророссийского боевика Игоря Стрелкова, российского патриарха Кирилла, российского актера Ивана Охлобыстина и репостила новости так называемой "ДНР". Еще тогда, в 2019-м наши коллеги даже комментарий успели в нее взять.

"Я давно знаю Владимира (Зеленского, - ред.), мы из одного города - росли в одном дворе", - рассказала Светлана.

Также она заверила, что средства переведены партии - ее личные доходы позволяют женщине пожертвовать 145 тыс. гривен. Но как можно назначить обычную соседку управлять собственной компанией "Сан Томмасо"? А это значит, что соседка не совсем обычная!

Светлана Пещанская как директор Итальянской компании - это собственные дела Зеленского, то ее родная сестра - Ольга Пещанская - это уже проблемы наши с вами. 2 сентября 19-го Зеленский своим указом назначил ее первым заместителем главы Антимонопольного комитета Украины.

То что Ольга и Светлана - родные сестры, сомнений нет. Вот на сайте LinkedIn, Ольга подтверждает навыки работы Светланы и это доказывает что они не посторонние лица, а отчество - Станиславовна в обеих женщин дает понимание, что они скорее всего родные сестры.

Ранее Ольга Пещанская занималась организацией закупок ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог". В тот период нынешний глава АМКУ Юрий Терентьев работал генеральным юрисконсультом "Арселор". В декларации Пещанская указала, что владеет ценными бумагами ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог".

Как говорил классик - свой к своему за своим. А теперь смотрите - почти 300 000 гривен спонсорской помощи от Песчанской для Слуги народа и вуаля - уже не соседка и семья твоя начинает строить крутую политическую карьеру. Но в народе такие штуки называются очень просто - взятка. Есть предложение ввести в словарный запас вместо "кумовства" слово "соседство", - говорится в сюжете.