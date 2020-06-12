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Espreso.tvОбществоЗеленский переходит на особый режим из-за COVID-19 у его жены

Зеленский переходит на особый режим из-за COVID-19 у его жены

Президент Украины Владимир Зеленский переходит на особый режим работы в связи с выявлением COVID-19 у его жены Елены

Об этом сообщает пресс-центр Офиса президента.

"Согласно Конституции, президент не может никому делегировать свои полномочия. Состояние здоровья Зеленского позволяет ему выполнять служебные обязанности. Главе государства сделали тест на коронавирус. Он дал отрицательный результат", - говорится в сообщении.

Как напомнили в Офисе президента, ситуации самоизоляции и карантина в Конституции нет. Поэтому принят специальный протокол режима работы президента.

"Президент ежедневно проходит тестирование методами ИФА и ПЦР, а также медосмотры. Он ограничивает круг физического общения, переводит совещания в онлайн-режим. Очные встречи, которые предусматривают личное общение, на ближайшие дни исключаются. Так же исключается участие в массовых мероприятиях, отменяются рабочие поездки за пределы Киева. Круг лиц, с которыми президент общается лично, сужается к охране и ближайших помощников ", - уточнили в пресс-службе.

Исключения из этого протокола возможны только в случае возникновения чрезвычайной ситуации, добавили в ОП.

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