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Espreso.tvОбществоЗеленский назначил главой Запорожской ОГА бизнесмена Боговина

Зеленский назначил главой Запорожской ОГА бизнесмена Боговина


фото: umoloda
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Виталия Туринка с должности главы Запорожской областной государственной администрации и назначил на эту должность Виталия Боговина

Об этом сообщает пресс-служба на сайте главы государства.

"Назначить Боговина Виталия Викторовича главой Запорожской областной государственной администрации", - говорится в указе.

Кандидатуру Боговина согласовали на заседании Кабмина 20 мая. 50-летний бизнесмен отметил тогда, что не имеет опыта работы на государственной службе.

Боговин родился в Бильмацком районе, в настоящее время проживает в Запорожском районе, в пгт Солнечный. Имеет дом в Греции и земельный участок и недостроенный дом в Ялте. Согласно данным декларации, последнюю недвижимость приобрел в 2013 году. Боговин является владельцем и соучредителем ряда агропредприятий, которые объединены в "BKW Group".

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