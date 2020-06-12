Зеленский назначил главой Запорожской ОГА бизнесмена Боговина

Об этом сообщает пресс-служба на сайте главы государства.

"Назначить Боговина Виталия Викторовича главой Запорожской областной государственной администрации", - говорится в указе.

Кандидатуру Боговина согласовали на заседании Кабмина 20 мая. 50-летний бизнесмен отметил тогда, что не имеет опыта работы на государственной службе.

Боговин родился в Бильмацком районе, в настоящее время проживает в Запорожском районе, в пгт Солнечный. Имеет дом в Греции и земельный участок и недостроенный дом в Ялте. Согласно данным декларации, последнюю недвижимость приобрел в 2013 году. Боговин является владельцем и соучредителем ряда агропредприятий, которые объединены в "BKW Group".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .