Зеленский до сих пор боится Порошенко, - Княжицкий

12 июня, 2020, 10:00

Об этом в прямом эфире ток-шоу "Говорит Большой Львов" заявил нардеп от "ЕС" Николай Княжицкий.

"Мы же все понимаем, что это театр абсурда. Что при всех криках и обвинениях, которые были к Петру Порошенко, ему инкриминируют ерунду. То, что, когда он был президентом, украинские корабли шли украинскими водами в украинский порт. То, что он привез (а не вывез!) в Украину картины, купленные за рубежом. То, что он, выполняя свои должностные обязанности, по представлению руководителя спецслужбы назначил в эту спецслужбу человека, зарплата которого якобы нанесла ущерб государству...

Мы же видели последнее интервью Зеленского - он до сих пор боится Порошенко, он до сих пор не знает, куда его девать. Говорит, что Порошенко до сих пор считает себя президентом. Вообще-то да. Потому что президент в Украине - это пожизненный титул. У нас и Кравчук, и Кучма - президенты. И с уважением надо относиться к самому институту президентства, которого Зеленский не чувствует", - отметил Княжицкий.

По словам нардепа, эти преследования выгодны России, которая до сих пор хочет отомстить Порошенко:

"Я думаю, это расследование выгодно тем людям, которые подталкивают Зеленского к этим ложным шагам. Я думаю, оно выгодно России, потому что она до сих пор хочет отомстить Порошенко. Наши международные союзники, много помогавшие Украине - и Курт Волкер, и Роман Ващук (бывший посол Канады) прямо называют это политическим преследованием и говорят, что, если это будет продолжаться, то, очевидно, это еще быстрее приведет к неизбежному концу власти Зеленского".

"Это абсолютно позорная история, но она превращается в фарс. Ибо мы видели как Янукович преследовал Тимошенко, но они хотя бы как-то пытались слепить эти обвинения. К ней можно по-разному относиться как к политику, но эти преследования носили абсолютно политический характер, так как Янукович боялся конкурента. Точно такой же характер носит преследования Порошенко. Только здесь все экономические основания - это 400 тысяч гривен зарплаты Семочко. Это политическая ошибка руководителя, котрый его рекомендовал, но точно не уголовное преступление и не причина для преследования Петра Порошенко", - добавил Николай Княжицкий.

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