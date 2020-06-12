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Espreso.tvОбществоИз-за Гонконга: Европарламент назначил голосование по иску на Китай в Международный суд ООН

Из-за Гонконга: Европарламент назначил голосование по иску на Китай в Международный суд ООН

Европарламент назначил на 19 июня голосование по иску в Международный суд ООН против Китая в связи с принятием так называемого закона о национальной безопасности, который ограничивает автономию Гонконга

Об этом сообщает Politico .

В проекте резолюции Европейского парламента "решительно критикуют принятие закона о нацбезопасности Гонконга" и "призывают ЕС и его страны-члены, в случае применения нового закона о безопасности, рассмотреть вопрос о подаче исков".

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Также в документе отмечается, что решение Китая навязать Гонконгу законодательство о нацбезопасности нарушает Совместную китайско-британскую декларацию и Международный пакт о гражданских и политических правах.

  • Напомним, в конце мая китайский парламент одобрил новое законодательство о национальной безопасности, которое, по словам главы Госдепа Майкла Помпео, фактически нивелирует автономию Гонконга.
  • Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна предложит гражданство жителям Гонконга, если закон Китая о нацбезопасности вступит в силу

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