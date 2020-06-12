Из-за Гонконга: Европарламент назначил голосование по иску на Китай в Международный суд ООН
12 июня, 2020, 21:24
Европарламент назначил на 19 июня голосование по иску в Международный суд ООН против Китая в связи с принятием так называемого закона о национальной безопасности, который ограничивает автономию Гонконга
Об этом сообщает Politico .
В проекте резолюции Европейского парламента "решительно критикуют принятие закона о нацбезопасности Гонконга" и "призывают ЕС и его страны-члены, в случае применения нового закона о безопасности, рассмотреть вопрос о подаче исков".
Читайте также: Трамп анонсировал "мощные" санкции против Китая из-за ситуации в Гонконге
Также в документе отмечается, что решение Китая навязать Гонконгу законодательство о нацбезопасности нарушает Совместную китайско-британскую декларацию и Международный пакт о гражданских и политических правах.
- Напомним, в конце мая китайский парламент одобрил новое законодательство о национальной безопасности, которое, по словам главы Госдепа Майкла Помпео, фактически нивелирует автономию Гонконга.
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна предложит гражданство жителям Гонконга, если закон Китая о нацбезопасности вступит в силу
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
9 июня, 2020 Битва за входной билет. Смысл бунта
-
-
-
9 июня, 2020 Виталий Портников: Переселенцы ничего не изменят
Читайте также
-
9 июня, 2020 Битва за входной билет. Смысл бунта
-
-