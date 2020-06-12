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Espreso.tvОбществоИнформационные анкеты и проверка температуры: аэропорт "Борисполь" обнародовал правила для пассажиров

Информационные анкеты и проверка температуры: аэропорт "Борисполь" обнародовал правила для пассажиров

Аэропорт "Борисполь" обнародовал правила для пассажиров на время карантина

Об этом сообщается на странице аэропорта в Facebook.

Аэропорт "Борисполь" обнародовал правила для пассажиров на время карантина в Украине, будет работать только один терминал - D.

К терминалу аэропорта будут пропускать только пассажиров с посадочными талонами или билетом в бумажном или электронном виде, а также в масках или респираторах. Сопровождающие лица также должны иметь средства индивидуальной защиты.

Перед поездкой в аэропорт пассажиров просят заполнять информационную анкету о состоянии здоровья, если этого требует авиакомпания.

На входе в терминал будет осуществляться проверка температуры. Лица с температурой более 38 градусов, а также симптомами коронавируса в аэропорт пропускаться не будут.

Пассажиров также просят соблюдать физическое дистанцирование и пользоваться собственными или установленными в аэропорту санитайзерами.

Отмечается, что документы необходимо предоставлять только в развернутом виде и без обложек. Пассажиры должны быть готовы по требованию инспектора снять маску или респиратор.

По прилету в аэропорт пассажиры должны забрать свой багаж и как можно быстрее покинуть здание, а также минимально контактировать с людьми в терминале прибытия.

Также пассажиров, прибывающих в Украину, просят установить на свои смартфоны приложение "Дий дома" - он необходим для прохождения домашней самоизоляции.

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