Ибрагимович принял важное решение относительно своего будущего в "Милане"
12 июня, 2020, 18:43
Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович решил остаться в клубе на следующий сезон
Об этом сообщает Football Italia .
По информации источника, ранее Ибрагимович хотел покинуть клуб, однако теперь передумал и намерен остаться в "Милане" и готов скорее начать переговоры по новому контракту.
Руководство итальянского топ-клуба пока не уверено, стоит ли продолжать сотрудничество с 38-летним Ибрагимовичем. Этим летом клуб возглавит Ральф Рангник и неизвестно, захочет ли он видеть в своей команде ветерана.
В текущем сезоне Златан Ибрагимович провел за "Милан" 10 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу. Футболист присоединился к команде во время зимнего межсезонья.
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