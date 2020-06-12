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Espreso.tvСпортИбрагимович принял важное решение относительно своего будущего в "Милане"

Ибрагимович принял важное решение относительно своего будущего в "Милане"


фото: Getty Images
Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович решил остаться в клубе на следующий сезон

Об этом сообщает Football Italia .

По информации источника, ранее Ибрагимович хотел покинуть клуб, однако теперь передумал и намерен остаться в "Милане" и готов скорее начать переговоры по новому контракту.

Руководство итальянского топ-клуба пока не уверено, стоит ли продолжать сотрудничество с 38-летним Ибрагимовичем. Этим летом клуб возглавит Ральф Рангник и неизвестно, захочет ли он видеть в своей команде ветерана.

В текущем сезоне Златан Ибрагимович провел за "Милан" 10 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу. Футболист присоединился к команде во время зимнего межсезонья.

 

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