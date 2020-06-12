Выдворили Саакашвили в Польшу: пограничникам грозит от 3 до 8 лет лишения свободы

12 июня, 2020, 20:40

12 июня завершилось расследование в отношении двух бывших пограничников, участвовавших в депортации Саакашвили из Украины в 2018 году

Об этом сообщает пресс-служба ОГПУ.

Офис генерального прокурора Украины проинформировал, что 12 июня завершилось расследование в отношении двух бывших пограничников. Их подозревают в превышении власти или служебных полномочий из-за организации и осуществления в 2018 году незаконного задержания Михаила Саакашвили во время его реадмиссии в Польшу.

Об этом говорится в части 2 статьи 365 Уголовного кодекса Украины, санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Саакашвили был выдворен из Украины 12 февраля 2018 года, ему запретили въезд до 13 февраля 2021 года.

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