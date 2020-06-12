Все страны ЕС, кроме Польши и Швеции, прошли пик эпидемии, - Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний

12 июня, 2020, 15:32

Почти все страны Европейского Союза прошли первую волну коронавируса

Таковы данные Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), передает издание RMF24 .

Отчет ECDC, который охватывает период с 31 декабря по 9 июня, говорит о том, что удалось снизить уровень инфекций на 80%.

"Начальная волна заражений прошла пик во всех странах, кроме Польши и Швеции", - говорится в документе.

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Сейчас заболеваемость коронавирусом в Польше и Швеции находится на самом высоком уровне с начала пандемии в этих странах. Это может быть из-за увеличения количества проведенных тестов.