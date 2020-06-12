 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВсе страны ЕС, кроме Польши и Швеции, прошли пик эпидемии, - Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний

Все страны ЕС, кроме Польши и Швеции, прошли пик эпидемии, - Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний


фото: reuters
Почти все страны Европейского Союза прошли первую волну коронавируса

Таковы данные Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), передает издание RMF24 .

Отчет ECDC, который охватывает период с 31 декабря по 9 июня, говорит о том, что удалось снизить уровень инфекций на 80%.

"Начальная волна заражений прошла пик во всех странах, кроме Польши и Швеции", - говорится в документе.

Читайте также: Россия и Восточная Европа становятся новыми центрами коронавируса, - ВОЗ

Сейчас заболеваемость коронавирусом в Польше и Швеции находится на самом высоком уровне с начала пандемии в этих странах. Это может быть из-за увеличения количества проведенных тестов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 июня, 2020 пятница

больше новостей

12 июня, 2020 пятница

11 июня, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать