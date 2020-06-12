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Espreso.tvОбществоВоенные помогут убрать Трампа из Белого дома, если он проиграет и не признает выборы, - Байден

Военные помогут убрать Трампа из Белого дома, если он проиграет и не признает выборы, - Байден


фото: reuters
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что если Дональд Трамп проиграет выборы и не захочет признавать результаты, то из Белого дома его выведут военные

Об этом сообщает CNN.

"Что беспокоит меня больше всего - это то, что он захочет "украсть" эти выборы", - заявил Байден.

Он отметил, что по его информации, многие военные недовольны "милитаризацией США" и готовы сопровождать Трампа из Белого дома, если он откажется признавать результаты выборов.

"У нас так много рядовых военнослужащих, которые не считают США военной державой, это не то, кто мы есть. Я обещаю вам, я абсолютно убежден, они будут сопровождать его из Белого дома", - сообщил Байден.

Согласно опросам Washington Post и ABC News, по данным на конец мая, наиболее вероятный кандидат от Демократической партии США на предстоящих выборах президента США бывший вице-президент Джо Байден получил бы 53% голосов респондентов, а Трамп - 43%.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября 2020.

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