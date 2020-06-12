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Espreso.tvОбществоВо французском Тулоне произошел взрыв на атомной подводной лодке

Во французском Тулоне произошел взрыв на атомной подводной лодке

Сообщается, что радиоактивной угрозы нет, ведь атомные двигатели с лодки сняли для ремонтных работ

Об этом сообщает Associated Press.

Взрыв, который вызвал масштабный пожар, произошел во время ремонтных работ на атомной подводной лодке "Перле".

"Перле" относится к подводным лодкам типа "Руби", первая из которых была заложена в 1976 году. "Перле" самая новая французская субмарина этого типа и была спущена на воду в 1990 году.

Местные власти средиземноморского Тулона заявила, что дым, который выбрасывается из-за пожара, не является радиоактивным. Несколько месяцев назад с подводной лодки сняли атомный реактор, слили топливо и демонтировали вооружение для проведения ремонтных работ.

Рабочие и моряки были безопасно эвакуированы с борта подводной лодки.

Сейчас с пламенем борются около 30 пожарных из состава военно-морских сил и десятки местных пожарных.

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