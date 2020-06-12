В житомирской больнице с умершей от коронавируса контактировали 11 медиков и шесть пациентов

12 июня, 2020, 17:45

В Житомирской городской больнице №2 с умершей от коронавируса женщиной, родственники которой скрыли во время госпитализации ее болезнь, контактировали 11 медицинских работников и 6 пациентов

Об этом на брифинге сказал начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик, сообщает "Укринформ".

"Родственники не сообщили медицинским работникам о положительном анализ на COVID-19. Таким образом, в контакте было 11 медицинских работников и 6 пациентов, которые на самоизоляции и будут обследоваться на предмет инфицирования", - сказал Суслик.

Сейчас продолжается служебная проверка в областной клинической больнице, в нейрохирургическом отделении которой находилась женщина. По требованию родственников, 4 июня ее выписали и собственным транспортом повезли в реабилитационный центр, где больную не приняли, поскольку она прибыла из эпидопасного очага.

"6.06 ее состояние ухудшилось, экстренной медицинской помощью она госпитализирована во вторую городскую больницу и 7.06 в 15.00 умерла", - добавил Суслик.

В Житомире прокуратура начала уголовное производство относительно ненадлежащего исполнения медработниками служебных обязанностей во время лечения пациентки с COVID-19, которую больной выписали из больницы, а впоследствии она умерла от осложнений.

Инфицирование у нее обнаружили ПЦР-диагностикой во время лечения в медучреждении, но в выписках больницы отсутствует информация о контакте пациентки с лицом, инфицированным COVID-19 и о направлении образцов на ПЦР-исследования.

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