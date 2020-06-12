В течение двух суток в Киеве зафиксировали два температурные рекорда

12 июня, 2020, 12:09

В Киеве за прошедшие двое суток установлены два температурных рекорда

Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"10 июня в Киеве среднесуточная температура воздуха составляла + 26,3 ° С, что на 0,3 ° С выше предыдущего рекордного значения температуры для этого дня 1885 или 135-летней давности. Ночь на четверг в Киеве оказалась самой теплой за 140 лет , температура не опустилась ниже 20,6 ° С. Ведь прошлогоднее предыдущее рекордное значение + 20,2 ° С превышен на 0,4 ° С ", - сообщили в обсерватории, ссылаясь на данные наблюдений своей метеостанции.

На прошлой неделе Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского сообщила, что в Киеве метеорологическое лето началось 5 июня, с трехнедельным опозданием.

По данным метеорологов, это не поздний старт метеорологического лета в Киеве за 140 лет наблюдений. В 1990 и 2001 годах оно пришло в столицу 7 июня.

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