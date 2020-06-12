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Espreso.tvОбществоВ Ровенской области на заводе произошла вспышка коронавируса, инфицировалось 11 работников

В Ровенской области на заводе произошла вспышка коронавируса, инфицировалось 11 работников


фото: reuters
На предприятии Ривнеазот в Ровенской области у 11 работников диагностировали коронавирус

Об этом сообщила пресс-служба Ровенской областной государственной администрации.

"На заводе осуществляются все необходимые карантинные мероприятия, проводится постоянная термометрия, работники обеспечены средствами защиты. Несмотря на это, по информации областного лабораторного центра, на заводе зарегистрировано 11 положительных случаев коронавируса", - отметили в ОГА.

Сообщается, что одного работника Ривнеазота госпитализировали, остальные находятся на самоизоляции.

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