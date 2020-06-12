В Ровенской области на заводе произошла вспышка коронавируса, инфицировалось 11 работников

12 июня, 2020, 18:39

На предприятии Ривнеазот в Ровенской области у 11 работников диагностировали коронавирус

Об этом сообщила пресс-служба Ровенской областной государственной администрации.

"На заводе осуществляются все необходимые карантинные мероприятия, проводится постоянная термометрия, работники обеспечены средствами защиты. Несмотря на это, по информации областного лабораторного центра, на заводе зарегистрировано 11 положительных случаев коронавируса", - отметили в ОГА.

Сообщается, что одного работника Ривнеазота госпитализировали, остальные находятся на самоизоляции.

Напомним, в Ровенской области из-за обнаружения коронавируса у работников приостановили работу спичечной фабрики .

На Волыни на ЧАО "Владимир-Волынская птицефабрика", произошла вспышка коронавируса, там зафиксировано 48 случаев заражения среди работников.

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