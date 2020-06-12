В ПЦУ назвали недопустимыми политические преследования Порошенко

12 июня, 2020, 12:02

Киевская Митрополия Православной Церкви Украины опубликовала заявление о недопустимости политического преследования Петра Порошенко

Заявление опубликовано на сайте ПЦУ.

Чувствуя, как Поместная Украинская Православная Церковь и самое большое по количеству верян религиозное объединение, особую ответственность за настоящее и будущее нашей страны, вынуждены этим заявлением публично засвидетельствовать глубокое беспокойство кризисом доверия к одной из наиболее важных государственных институтов - правосудие.

Объективность и независимость правосудия - не только один из краеугольных камней существования цивилизованного общества и демократической государственности, но и обязанность, которая положена Божьим Законом. В Священном Писании содержится много оговорок правителям и судьям быть объективными, бесстрастными, неподкупными, ответственными при установлении вины и наложении наказания. А также, что очень важно, помнить - каждый человек предстанет перед Богом на суд, о котором сказано: «Каким судом судите, таким будут судить и вас, и какою мерою мерите, такой отмеряется и вам» (Евангелие от Матфея, 7: 2).

Мы твердо убеждены в том, что Украина может иметь постоянное развитие и надежду на лучшее будущее только в случае институционального утверждения правосудия, которое не зависит от текущей политической ситуации, защищено от коррупционных действий, осуществляется на основе верховенства права, с соблюдением презумпции невиновности, предполагает отсутствие избирательности. Только такое правосудие способно иметь доверие и действительно служить установлению справедливости.

К сожалению, мы видим, что, несмотря на попытки проводить реформы, система правосудия в целом, отдельные ее элементы и институты продолжают оставаться среди лидеров общественного недоверия. Внесение в ведение расследований политической составляющей и избирательности всегда только усугубляют такое недоверие, доказательством чего являются позорные судебные преследования представителей оппозиции во времена власти бывшего президента Януковича.

Недоверие к правосудию существенно подрывает и международный авторитет Украины. Помним, как судебные преследования оппозиционных деятелей во времена президентства Януковича были постоянным предметом внимания и справедливой критики со стороны демократических стран и международных организаций.

С прошлого следует делать правильные выводы, ведь внутренние и внешние риски, с которыми сталкивается Украина сейчас, в условиях продолжающейся российской агрессии, пандемии и вызванного ею глобального экономического кризиса - несоизмеримо больше, чем десятилетие назад.

Тогда Украинская Церковь предостерегала правительство от ошибочных решений - и дальнейшее развитие событий показало справедливость такой позиции. Мы не вмешивались и не вмешиваемся в сферу расследований и судопроизводства, где ответственность лежит на государстве. Но как Церковь, руководствуется истинами Закона Божьего, и как один из институтов гражданского общества, заботящегося о благе украинского народа, мы обязаны напоминать и предостерегать. В частности, о том, что и безнаказанность для нарушителей закона, и безосновательное преследование только ради преследования одинаково вредны и недопустимы.

Нас, как Церковь, заставляет обращать на себя внимание тот факт, что в последнее время настойчиво, особенно в связанных со страной-агрессором средствах массовой информации, проводится мысль, что различные обвинения, выдвигаемые против пятого президента Украины П. Порошенко, имеют какую-то связь с его ролью как главы государства в содействии церковному объединению, образованию Православной Церкви Украины и в получении ею Томоса от Вселенского Патриарха.

Учитывая все вышесказанное, очевидно, что любая политическая мотивация в деятельности правоохранительных органов и возбуждении уголовных дел, в частности против пятого президента Украины, - недопустима.

Более того, она будет опасной для гражданского мира в условиях российской агрессии, когда страна-агрессор радостью использует любые конфликты внутри Украины во вред нашему государству и для достижения своих целей в гибридной войне.

В каждом демократическом обществе всегда есть разное отношение к политикам - кто их поддерживает, кто-то - нет. Но аксиомой демократии является то, что политические симпатии или антипатии не влияют на правосудие. Уход от этой аксиомы всегда ведет к уходу от демократии.

В течение прошлого года мы уже много раз сталкивались с примерами того, как юридическая система используется противниками Украинской Церкви с целью препятствования волеизъявлению религиозных общин, для преследования духовенства и активных прихожан, для давления на добросовестных представителей органов местной власти и самоуправления.

Наше единство, наша государственная и церковная независимость, наше достоинство и свобода достались слишком дорогой ценой, которую заплатили поколения наших предков и которую продолжают платить сейчас защитники от российской агрессии. Поэтому мы не можем допустить, чтобы враг воспользовался нашими внутренними недоразумениями, политическими спорами и несовершенством государственных институтов для разрушения этих достижений и осуществления реванша.

Мы просим Бога всех, от кого зависит принятие соответствующих решений, вдохновить духом мудрости, правды, благоразумия и сдержанности. И уверяем, что и в дальнейшем будем, как и до сих пор, на стороне украинского народа.