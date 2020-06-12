 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Минфине назвали самые популярные причины, почему бизнесу отказывают в доступных кредитах "5-7-9"

В Минфине назвали самые популярные причины, почему бизнесу отказывают в доступных кредитах "5-7-9"


фото: zik
По состоянию на 10 июня 2020 года банки-партнеры получили 24 720 заявок на участие в программе "Доступные кредиты 5-7-9%"

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Однако, всего 3500 клиентов сформировали и передали банкам соответствующий пакет документов для участия в программе. Выдано 605 кредитов на сумму 381 041 000 грн. Еще 1792 заявки находятся в работе банков.

"Сегодня в прессе и социальных сетях много информации, что программа не работает. Основная претензия бизнеса - бюрократия банков. Мол, именно банкиры неохотно выдают кредиты. Мы собрали вас здесь, чтобы понять, что мешает банкам - особенно государственным банкам - активнее кредитовать микро- и малый бизнес в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%", - сообщил Марченко.

Каждая вторая заявка (1509 заявок, в целом) была отклонена банком как такая, которая не может быть удовлетворена.

Среди самых распространенных причин отказа в кредитовании: "деловая репутация", "необоснованность бизнес-плана", "несоответствие цели кредитования", "несоответствие Закона о государственной поддержке МСП", "убыточная деятельность ММП", "превышение объема выручки", "превышение лимита господдержки ".

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 июня, 2020 пятница

больше новостей

12 июня, 2020 пятница

11 июня, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать