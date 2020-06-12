В Минфине назвали самые популярные причины, почему бизнесу отказывают в доступных кредитах "5-7-9"
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
Однако, всего 3500 клиентов сформировали и передали банкам соответствующий пакет документов для участия в программе. Выдано 605 кредитов на сумму 381 041 000 грн. Еще 1792 заявки находятся в работе банков.
"Сегодня в прессе и социальных сетях много информации, что программа не работает. Основная претензия бизнеса - бюрократия банков. Мол, именно банкиры неохотно выдают кредиты. Мы собрали вас здесь, чтобы понять, что мешает банкам - особенно государственным банкам - активнее кредитовать микро- и малый бизнес в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%", - сообщил Марченко.
Каждая вторая заявка (1509 заявок, в целом) была отклонена банком как такая, которая не может быть удовлетворена.
Среди самых распространенных причин отказа в кредитовании: "деловая репутация", "необоснованность бизнес-плана", "несоответствие цели кредитования", "несоответствие Закона о государственной поддержке МСП", "убыточная деятельность ММП", "превышение объема выручки", "превышение лимита господдержки ".
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