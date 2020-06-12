В Молдове - резкий всплеск заболеваемости коронавирусом
Об этом сообщает ESP .
В Молдове на вечер 11 июня зарегистрировали рекордный с начала эпидемии суточный рост количества больных коронавирусом - 406 случаев в сутки, из них 20 - медики.
При этом, показатель предыдущих суток - 296 новых больных - также был рекордным с начала эпидемии.
Однако, по словам премьера Иона Кику, правительство не собирается возвращать карантин, так как в случае остановки экономики "наступит финансовый коллапс".
"Возможно, если бы некоторые безответственные политики не заблокировали без каких-либо оправданных причин кредит от России в размере около 4,2 млрд леев, мы бы рассмотрели возможности сохранить карантин еще на некоторое время. Эти деньги дали бы нам возможность профинансировать какие-то меры поддержки для населения и бизнеса. Но без постепенного восстановления экономической деятельности в стране наступит финансовый и бюджетный коллапс... Мы не можем оставить людей без средств к существованию", - заявил премьер.
По его словам, Молдова планирует полностью восстановить все виды экономической деятельности до 30 июня.
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