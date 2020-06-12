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Espreso.tvОбществоВ Киеве с 1 июля изменят условия льготного проезда в транспорте

В Киеве с 1 июля изменят условия льготного проезда в транспорте


фото: glavcom
В Киеве с 1 июля предоставление льготного проезда в общественном транспорте будет осуществляться по электронному билету

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Проезд льготных категорий граждан, которые не зарегистрированы в Киеве, но имеют право льготного проезда городским общественным транспортом, будет осуществляться на общих основаниях. При регистрации электронного билета", - сообщил Кличко.

Кличко отметил, что проезд для граждан, не зарегистрированных в Киеве, но имеют право льготного проезда городским общественным транспортом, будет осуществляться по электронному билету. Однако возмещение расходов за проезд будут осуществлять органы социальной защиты населения по месту регистрации человека.

Поэтому с 1 июля пассажиры, которые пользуются льготами на проезд и не зарегистрированы в Киеве, для проезда в общественном транспорте столицы должны:

- приобрести билет любым удобным способом;

- воспользоваться им в общественном транспорте;

- сохранить билет (в случае приобретения бумажного QR-билета) или чек за оплату проезда или банковскую выписку - при уплате банковской картой;

- обратиться в орган социальной защиты населения по месту регистрации для компенсации расходов на проезд.

Мэр города отметил, что льготники, которые зарегистрированы в Киеве, будут в дальнейшем пользоваться общественным транспортом за счет городского бюджета. Для этого нужно оформить карту киевлянина в любом отделении государственного "Ощадбанка".

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