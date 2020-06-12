Укрзализныця подключила для продажи билетов платформу ПриватБанка Liqpay

12 июня, 2020, 16:06

"Укрзализныця" подключила для онлайн-продаж билетов сервис от ПриватБанка - Liqpay

Об этом сообщила пресс-служба банка.

"Исходя из расчетов по данным 2019 года, прямая экономия УЗ на эквайринг при прямом взаимодействии с Приватбанком составит 45 млн грн. Ведь расходы УЗ на эквайринг по 2019 превысили 130 млн грн, поэтому было принято решение оптимизировать эти расходы. Учитывая, что карточками Привата на сайте букинга в 2019 году проведено 56,3% оплаты, было принято решение начать процесс взаимодействия именно с Приватбанком ", - заявил директор филиала Укрзализныци Александр Войтко.

"Все больше покупателей предпочитают инновационному способу оплаты PrivatPay. Достаточно при оплате нажать на кнопку "PrivatPay" и подтвердить оплату в push сообщении в Приват24", - рассказала руководитель направления электронного бизнеса ПриватБанка Кристина Кармазина.

"После отсоединения от посредника, через которого ранее получали платежи, компания повысила оперативность при оформлении возвратов билетов и возврата средств пассажирам. Заметно стал лучше сервис при обработке обращений пассажиров, а также благодаря взаимодействию с Приватбанком Укрзализныця отказалась от услуг стороннего колл-центра и консультирует пассажиров самостоятельно ", - добавил Войтко.