Укрзализныця подключила для продажи билетов платформу ПриватБанка Liqpay
Об этом сообщила пресс-служба банка.
"Исходя из расчетов по данным 2019 года, прямая экономия УЗ на эквайринг при прямом взаимодействии с Приватбанком составит 45 млн грн. Ведь расходы УЗ на эквайринг по 2019 превысили 130 млн грн, поэтому было принято решение оптимизировать эти расходы. Учитывая, что карточками Привата на сайте букинга в 2019 году проведено 56,3% оплаты, было принято решение начать процесс взаимодействия именно с Приватбанком ", - заявил директор филиала Укрзализныци Александр Войтко.
"Все больше покупателей предпочитают инновационному способу оплаты PrivatPay. Достаточно при оплате нажать на кнопку "PrivatPay" и подтвердить оплату в push сообщении в Приват24", - рассказала руководитель направления электронного бизнеса ПриватБанка Кристина Кармазина.
"После отсоединения от посредника, через которого ранее получали платежи, компания повысила оперативность при оформлении возвратов билетов и возврата средств пассажирам. Заметно стал лучше сервис при обработке обращений пассажиров, а также благодаря взаимодействию с Приватбанком Укрзализныця отказалась от услуг стороннего колл-центра и консультирует пассажиров самостоятельно ", - добавил Войтко.
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