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Espreso.tvОбществоУкраинский контейнерный терминал ТИС купила компания из ОАЭ

Украинский контейнерный терминал ТИС купила компания из ОАЭ


фото: cfts.org.ua
Компания из Дубая DP World объявила о приобретении 51% акций контейнерного терминала ТИС (порт "Южный", Украина)

Об этом говорится в официальном пресс-релизе сторон.

Сообщается, что все соответствующие условия соглашения выполнены, официальные согласования государственных учреждений получены.

"DP World расширяет географию своего присутствия, а Контейнерный терминал ТИС усиливает позиции лидера среди специализированных морских терминалов Украины. DP World получит возможность эффективнее использовать свою глобальную сеть портов, экономических зон, складов и предлагать оптимизированные логистические решения внутри страны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в компании появится прямое сообщение между собственными терминалами в Констанце, Яримджи и "Южном" с использованием собственной фидерной сети UniFeeder. Это даст возможность отправлять грузы ключевыми для Восточной Европы торговыми маршрутами, используя активы DP World в Румынии и Турции.

"В соответствии с условиями соглашения, DP World приобрела контрольный пакет акций и будет осуществлять управление терминалом. Компания станет ключевым игроком в регионе и будет стремиться расширять долю рынка за счет использования лидирующих позиций ТИС-КТ на рынке перевозок по железной дороге", - заявили в компании.

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