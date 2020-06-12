Украина в ОБСЕ требует от РФ отдать захваченного на админгранице с Крымом военнослужащего

12 июня, 2020, 17:56

Украина требует от России освободить украинского военного Евгения Добринского, которого взяли под стражу в аннексированном Крыму после его исчезновения на админгранице полуострова с Херсонской областью

Такое требование постоянный представитель Украины в ОБСЕ Евгений Цымбалюк озвучил во время онлайн заседание Постоянного совета этой организации 11 июня. Соответствующий текст заявления размещен на сайте украинского представительства при ОБСЕ.

"Число украинских граждан, незаконно задержанных российской стороной, продолжает расти. 30 мая украинский военнослужащий пропал без вести вблизи административной границы между материковой Украиной и оккупированным Крымом. Как выяснилось позже, он был похищен российской спецслужбой, которая обвинила его в так называемом "нарушении государственной границы". Мы требуем от российской стороны немедленно освободить его", - сказано в сообщении.

В своем заявлении Украины вновь призвала Россию прекратить незаконную оккупацию Крыма, милитаризацию морей и остановить агрессию против Украины, в том числе путем вывода вооруженных формирований.

Напомним, около 5:00 в субботу, 30 мая 2020, на наблюдательном пункте "Берлога" вблизи железнодорожного моста на линии контроля со оккупированных Крымом был похищен во время несения службы старший солдат 13-го батальона 95-й десантно-штурмовой бригады Евгений Добринский

Пресс-служба управления ФСБ в оккупированном Крыму обнародовала видео, на котором, по утверждению оккупантов, изображен момент попадания в плен украинского военного Евгения Добринского с 95-й бригады ДШВ

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