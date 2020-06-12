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Espreso.tvОбществоТбилиси не будет портить отношения с Украиной из-за Саакашвили, - МИД Грузии

Тбилиси не будет портить отношения с Украиной из-за Саакашвили, - МИД Грузии


фото: korrespondent.net
Глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил, что Тбилиси не допустит, чтобы стратегические отношения с Киевом были испорчены из-за экс-президента, главы исполнительного комитета Совета реформ Украины Михеила Саакашвили

Об этом он в пятницу заявил журналистам, комментируя вызов посла Украины Игоря Долгова в грузинское внешнеполитическое ведомство, сообщает Грузия Online .

"Исходя из наших стратегических отношений, мы не допустим, чтобы из-за одного осужденного и разыскиваемого человека [Саакашвили] наше партнерство оказалось под угрозой", - сказал Залкалиани.

Посла Украины в Грузии вызвали в МИД в четверг после того, как Саакашвили в Facebook опубликовал видеообращение с призывом ко всем оппозиционным партиям Грузии объединиться на парламентских выборах в октябре этого года. Он также заявил, что "не собирается смотреть на уничтожение Грузии", а сам на выборах будет "на передовой".

После встречи в МИД украинский дипломат заявил, что слова Саакашвили были личным мнением человека, который, несмотря на должность главы исполнительного комитета Совета реформ Украины, не является официальным представителем Киева.

"Даже если он не занимал бы какую-то должность и был бы рядовым гражданином, наше законодательство категорически запрещает иностранному гражданину вмешиваться в наш избирательный процесс", - добавил глава МИД Грузии.

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