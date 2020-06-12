США, Великобритания и страны Балтии поздравили Украину с присоединением к Программе расширенных возможностей НАТО
Поздравляем Украину с получением давно заслуженного статуса партнера по расширенным возможностям НАТО. Его наличие принесет взаимную выгоду как Альянсу, так и украинскому народу. Независимая, суверенная и стабильная Украина - ключ к евроатлантической безопасности ", - заявил в своем Twitter глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, который отреагировал на новость первым из иностранных глав дипломатии.
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич назвал присвоение Украине статуса "еще одним шагом в евроатлантической интеграции". "Мы также очень благодарны Украине за ее вклад в миссии Альянса", - заявил латвийский дипломат.
#NATO recognises #Ukraine as an Enhanced Opportunities Partner. Congratulations to our Ukrainian friends, one more step in Euro-atlantic integration, we are also very grateful to Ukraine for its contributions to Alliance's missions. @DmytroKuleba @MFA_Ukraine- Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) June 12, 2020
В миссии США при НАТО считают, что этот шаг "признает выдающийся вклад Украины в евроатлантическую безопасность и приведет к еще более крепким отношениям и сотрудничеству между НАТО и Украиной".
"Мы приветствуем решение союзников по НАТО предоставить Украине статус партнера из расширенных возможностей", - говорится в заявлении миссии США при НАТО в Twitter.
"Я приветствую сегодняшнее присвоение статуса партнера по расширенных возможностей НАТО Украине - это укрепляет тесные отношения между НАТО и Украиной. Великобритания остается твердо приверженной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины", - отреагировал глава британского МИД Доминик Рааб.
- 12 июня Североатлантический совет признал Украину членом Программы расширенных возможностей НАТО.
Читайте также
-
-
9 июня, 2020 Виталий Портников: Переселенцы ничего не изменят
-
-
-
9 июня, 2020 Битва за входной билет. Смысл бунта
Читайте также
-
9 июня, 2020 Виталий Портников: Переселенцы ничего не изменят
-
-