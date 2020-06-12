 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСША, Великобритания и страны Балтии поздравили Украину с присоединением к Программе расширенных возможностей НАТО

США, Великобритания и страны Балтии поздравили Украину с присоединением к Программе расширенных возможностей НАТО

Ключевые партнеры и друзья Украины в НАТО приветствуют нашу страну с присоединением к Программе расширенных возможностей Альянса, которая поможет поддержать и углубить сотрудничество Украины с силовым блоком

Поздравляем Украину с получением давно заслуженного статуса партнера по расширенным возможностям НАТО. Его наличие принесет взаимную выгоду как Альянсу, так и украинскому народу. Независимая, суверенная и стабильная Украина - ключ к евроатлантической безопасности ", - заявил в своем Twitter глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, который отреагировал на новость первым из иностранных глав дипломатии.

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич назвал присвоение Украине статуса "еще одним шагом в евроатлантической интеграции". "Мы также очень благодарны Украине за ее вклад в миссии Альянса", - заявил латвийский дипломат.

В миссии США при НАТО считают, что этот шаг "признает выдающийся вклад Украины в евроатлантическую безопасность и приведет к еще более крепким отношениям и сотрудничеству между НАТО и Украиной".

"Мы приветствуем решение союзников по НАТО предоставить Украине статус партнера из расширенных возможностей", - говорится в заявлении миссии США при НАТО в Twitter.

"Я приветствую сегодняшнее присвоение статуса партнера по расширенных возможностей НАТО Украине - это укрепляет тесные отношения между НАТО и Украиной. Великобритания остается твердо приверженной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины", - отреагировал глава британского МИД Доминик Рааб.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 июня, 2020 пятница

больше новостей

12 июня, 2020 пятница

11 июня, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать