США, Великобритания и страны Балтии поздравили Украину с присоединением к Программе расширенных возможностей НАТО

12 июня, 2020, 18:04

Ключевые партнеры и друзья Украины в НАТО приветствуют нашу страну с присоединением к Программе расширенных возможностей Альянса, которая поможет поддержать и углубить сотрудничество Украины с силовым блоком

Поздравляем Украину с получением давно заслуженного статуса партнера по расширенным возможностям НАТО. Его наличие принесет взаимную выгоду как Альянсу, так и украинскому народу. Независимая, суверенная и стабильная Украина - ключ к евроатлантической безопасности ", - заявил в своем Twitter глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, который отреагировал на новость первым из иностранных глав дипломатии.

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич назвал присвоение Украине статуса "еще одним шагом в евроатлантической интеграции". "Мы также очень благодарны Украине за ее вклад в миссии Альянса", - заявил латвийский дипломат.

#NATO recognises #Ukraine as an Enhanced Opportunities Partner. Congratulations to our Ukrainian friends, one more step in Euro-atlantic integration, we are also very grateful to Ukraine for its contributions to Alliance's missions. @DmytroKuleba @MFA_Ukraine - Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) June 12, 2020

В миссии США при НАТО считают, что этот шаг "признает выдающийся вклад Украины в евроатлантическую безопасность и приведет к еще более крепким отношениям и сотрудничеству между НАТО и Украиной".

"Мы приветствуем решение союзников по НАТО предоставить Украине статус партнера из расширенных возможностей", - говорится в заявлении миссии США при НАТО в Twitter.

"Я приветствую сегодняшнее присвоение статуса партнера по расширенных возможностей НАТО Украине - это укрепляет тесные отношения между НАТО и Украиной. Великобритания остается твердо приверженной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины", - отреагировал глава британского МИД Доминик Рааб.