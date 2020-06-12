Спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий на юге и в центре Украины
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает со ссылкой на данные синоптиков, что до конца суток 12 июня во Херсонской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Винницкой и Черновицкой областях будут значительные дожди.
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"Днем 13 июня на большей части территории страны грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с, на Прикарпатье и Закарпатье значительные дожди", - также предупреждают спасатели.
Отметим, 12 июня в городе Днепр за 15 минут выпала полуторамесячная норма осадков.
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