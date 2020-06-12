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Espreso.tvОбществоСмерть ребенка в нелегальном детском саду Запорожья: владелицу оставили под арестом

Смерть ребенка в нелегальном детском саду Запорожья: владелицу оставили под арестом

Запорожский апелляционный суд рассмотрел жалобу адвоката подозреваемой в убийстве малолетнего ребенка на избрание ей меры защиты в виде содержания под стражей и принял решение оставить нелегальную "няню" под арестом

Об этом сообщает Укринформ.

Рассмотрение дела проходило в режиме видеоконференции из-за карантина.

"Отказать в удовлетворении апелляционной жалобы защитника подозреваемого на решение следственного судьи Шевченковского районного суда г.. Запорожья от 05.06.2020 г. ... и оставить меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней до 2 августа 2020 включительно", - зачитал резолютивную часть постановления судья Александр Гончар.

  • Напомним, 51-летняя жительница Запорожья Ирина С. подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного п.2 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка) .
  • Суд Запорожья избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 51-летней воспитательнице.

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