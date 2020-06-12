С 15 июня заработают пункты пропуска на админкордони с оккупированным Крымом
12 июня, 2020, 14:02
В рамках ослабление карантина пункты пропуска на админгранице с оккупированным Крымом заработают с 15 июня
Такое решение было принято на заседании Кабмина.
С 15 июня будет возобновлена работа пунктов пропуска Каланчак, Ченгар и Чаплинка.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .
Читайте также
-
-
-
9 июня, 2020 Виталий Портников: Переселенцы ничего не изменят
-
-
Читайте также
-
-
9 июня, 2020 Виталий Портников: Переселенцы ничего не изменят
-