С 15 июня заработают пункты пропуска на админкордони с оккупированным Крымом

12 июня, 2020, 14:02

В рамках ослабление карантина пункты пропуска на админгранице с оккупированным Крымом заработают с 15 июня

Такое решение было принято на заседании Кабмина.

С 15 июня будет возобновлена работа пунктов пропуска Каланчак, Ченгар и Чаплинка.

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