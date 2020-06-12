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Espreso.tvОбществоС 15 июня заработают пункты пропуска на админкордони с оккупированным Крымом

С 15 июня заработают пункты пропуска на админкордони с оккупированным Крымом


фото: business.ua
В рамках ослабление карантина пункты пропуска на админгранице с оккупированным Крымом заработают с 15 июня

Такое решение было принято на заседании Кабмина.

С 15 июня будет возобновлена работа пунктов пропуска Каланчак, Ченгар и Чаплинка.

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