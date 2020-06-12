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Espreso.tvОбществоРезкий рост новых случаев коронавируса связан с ослаблением карантина, - Ляшко

Резкий рост новых случаев коронавируса связан с ослаблением карантина, - Ляшко

Резкий рост новых случаев коронавируса в Украине в последние дни связан с ослаблением карантина. Из-за ослабления ограничений растет количество социальных контактов

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает РБК-Украина.

Он пояснил, что социальные контакты без соблюдения санитарных норм могут привести к увеличению количества больных коронавирусом.

"Мы видим рост из-за того, что мы каждую неделю начинаем какие-то новые смягчения. Новые смягчения дают результаты - открыты детские сады, гостиницы, транспорт, недавно открыли объекты размещения, санатории. Это все приводит к тому, что будет больше социальных контактов, которые при несоблюдении норм могут привести к увеличению количества новых случаев", - заявил Ляшко.

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