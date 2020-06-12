Республиканцы назвали место торжественного выдвижения Трампа кандидатом в президенты США

12 июня, 2020, 16:02

Церемония выдвижения кандидата от Республиканской партии в президенты Соединенных Штатов состоится в городе Джексонвилл, штат Флорида

Об этом сообщает AP.

Ранее планировалось объявить о выдвижении Трампа в городе Шарлотт. Глава Республиканского национального комитета Ронна Макдениел заявила, что мероприятие будет проходить на Мемориальной арене ветеранов VyStar, которая вмещает 15 000 человек. Более подробную информацию опубликуют в ближайшие недели.

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"Мы рады отпраздновать это знаменательное событие в большом городе Джексонвилл. Мало того, что Флорида занимает особое место в сердце президента Трампа, как его родной штат, но это имеет решающее значение на пути к победе в 2020 году", - сказала Макдениел.

Ожидается, что этот праздник может принести как минимум 100 миллионов долларов дохода для принимающего города, возможно, даже больше.