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Espreso.tvОбществоРеспубликанцы назвали место торжественного выдвижения Трампа кандидатом в президенты США

Республиканцы назвали место торжественного выдвижения Трампа кандидатом в президенты США


фото: reuters
Церемония выдвижения кандидата от Республиканской партии в президенты Соединенных Штатов состоится в городе Джексонвилл, штат Флорида

Об этом сообщает AP.

Ранее планировалось объявить о выдвижении Трампа в городе Шарлотт. Глава Республиканского национального комитета Ронна Макдениел заявила, что мероприятие будет проходить на Мемориальной арене ветеранов VyStar, которая вмещает 15 000 человек. Более подробную информацию опубликуют в ближайшие недели.

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"Мы рады отпраздновать это знаменательное событие в большом городе Джексонвилл. Мало того, что Флорида занимает особое место в сердце президента Трампа, как его родной штат, но это имеет решающее значение на пути к победе в 2020 году", - сказала Макдениел.

Ожидается, что этот праздник может принести как минимум 100 миллионов долларов дохода для принимающего города, возможно, даже больше.

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