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Espreso.tvСпорт"Ювентус" потерял четырех футболистов накануне полуфинала Кубка Италии по футболу

"Ювентус" потерял четырех футболистов накануне полуфинала Кубка Италии по футболу


фото: Getty Images
Туринский "Ювентус" обнародовал заявку накануне матча 1/2 финала Кубка Италии против "Милана"

Об этом сообщает официальный сайт туринского клуба.

В первом матче после карантина "Юве" не помогут защитники Джорджо Кьеллини и Мерих Демирал, полузащитник Аарон Рэмзи и форвард Гонсало Игуаин. Все эти игроки получили повреждения на тренировках.

Матч "Ювентус" - "Милан" начнется в 22.00 по киевскому времени. Первая встреча между командами завершилась со счетом 1: 1.

 

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