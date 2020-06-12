"Ювентус" потерял четырех футболистов накануне полуфинала Кубка Италии по футболу
12 июня, 2020, 19:37
Туринский "Ювентус" обнародовал заявку накануне матча 1/2 финала Кубка Италии против "Милана"
Об этом сообщает официальный сайт туринского клуба.
В первом матче после карантина "Юве" не помогут защитники Джорджо Кьеллини и Мерих Демирал, полузащитник Аарон Рэмзи и форвард Гонсало Игуаин. Все эти игроки получили повреждения на тренировках.
Матч "Ювентус" - "Милан" начнется в 22.00 по киевскому времени. Первая встреча между командами завершилась со счетом 1: 1.
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