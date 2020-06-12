"Устали от русофобской истерии": партия ОПЗЖ поздравила россиян от "имени всех украинцев" с днем РФ

12 июня, 2020, 17:29

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" обнародовала поздравление ко Дню России, заявив, что делает это от имени всех украинцев

Об этом говорится в сообщении на сайте политсилы.

По мнению партии ОПЗЖ, Украину и Россию "связывают не просто общие границы, а прежде всего родственные связи, тесно переплетены человеческие судьбы, духовные и культурные ценности, общее историческое наследие, победа в Великой Отечественной войне и память об этой Великой Победе которая сплотила наши народы века".

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"Именно поэтому все попытки власти и национально озабоченных политиков, ура-патриотической меньшинства вбить клин между украинцами и русскими, разорвать отношения между нашими странами потерпели фиаско", - считают в ОПЗЖ.

Политическая сила также утверждает, что украинцы "устали от русофобской истерии" и "политики ненависти".

Напомним, 2 июня ОПЗЖ обратилась в Конституционный суд с требованием отменить амнистию участникам Революции Достоинства

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