"Слуга народа" Маслов занял место вместо Ткаченко в Раде

12 июня, 2020, 16:42

Центральная избирательная комиссия признала избранным народным депутатом от "Слуги народа" Дениса Маслова, который получил мандат после вступления Александра Ткаченко на должность министра культуры и информационной политики

Об этом говорится в сообщении ЦИК.

"Следовательно Комиссия признала избранным народным депутатом Украины на указанных выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе Маслова Дениса Вячеславовича, 1983 года, образование высшее, директор ООО" Авин Трейд ", проживает в Днепре, члена политической партии" Слуга народа ", включенного в ее избирательного списке под № 138 ", - говорится в сообщении.

Верховная Рада своим постановлением, поступившем в ЦИК, досрочно прекратила полномочия Ткаченко, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Слуга народа", в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий.

Маслову 37 лет, он живет в Днепре. Окончил юридический факультет Днепропетровского национального университета им. Гончара и получил второе высшее образование по специальности "Банковское дело".

Маслов является управляющим партнером адвокатского объединения Lawatec и основателем юридической фирмы "Форца". Член совета Днепропетровского отделения Ассоциации юристов.

Также он является директором "Авины трейд", основной деятельностью которого указана оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных.

Ранее работал судьей Днепровского районного суда.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .