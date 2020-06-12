"Севилья" победила "Реал Бетис" в первом матче чемпионата Испании после карантина

12 июня, 2020, 12:19

В 28-м туре чемпионата Испании по футболу "Севилья" победила "Реал Бетис" со счетом 2: 0

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Футбольный сезон в Испании был восстановлен дерби между "Севильей" и "Бетисом". Во встрече забивали только хозяева поля, на 56-й минуте с пенальти отличился Лукас Окампос. А удвоил преимущество на 62-й минуте Фернандо.

Чемпионат Испании

28 тур

11 июня

"Севилья" - "Реал Бетис" 2: 0

Голы: Окампос, 56 (пен), Фернандо, 62