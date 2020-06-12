"Севилья" победила "Реал Бетис" в первом матче чемпионата Испании после карантина
12 июня, 2020, 12:19
В 28-м туре чемпионата Испании по футболу "Севилья" победила "Реал Бетис" со счетом 2: 0
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Футбольный сезон в Испании был восстановлен дерби между "Севильей" и "Бетисом". Во встрече забивали только хозяева поля, на 56-й минуте с пенальти отличился Лукас Окампос. А удвоил преимущество на 62-й минуте Фернандо.
Чемпионат Испании
28 тур
11 июня
"Севилья" - "Реал Бетис" 2: 0
Голы: Окампос, 56 (пен), Фернандо, 62
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