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Espreso.tvСпорт"Севилья" победила "Реал Бетис" в первом матче чемпионата Испании после карантина

"Севилья" победила "Реал Бетис" в первом матче чемпионата Испании после карантина


фото: Getty Images
В 28-м туре чемпионата Испании по футболу "Севилья" победила "Реал Бетис" со счетом 2: 0

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Футбольный сезон в Испании был восстановлен дерби между "Севильей" и "Бетисом". Во встрече забивали только хозяева поля, на 56-й минуте с пенальти отличился Лукас Окампос. А удвоил преимущество на 62-й минуте Фернандо.

Чемпионат Испании

28 тур

11 июня

"Севилья" - "Реал Бетис" 2: 0

Голы: Окампос, 56 (пен), Фернандо, 62

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