"Приветствие" от СБУ ко Дню России: у дипучреждений РФ установили эмблемы контрразведки
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"У российского посольства в Киеве и консульств в Одессе и Львове появились билборды с гербом контрразведки Службы безопасности Украины. А в Харькове - хороший патриотический мурал", - написали в ведомстве.
В Харькове появился мурал с символикой контрразведки напротив российского генконсульства.
Билборды с гербом Департамента контрразведки появились рядом с консульствами РФ во Львове и Одессе накануне "праздника" - 11 июня.
Также "приветствие" появилось в Киеве на Воздухофлотском проспекте перед посольством России: там теперь высится орел контрразведчиков, который сжимает двуглавую змею.
Фотографии - Андрей Цаплиенко:
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
9 июня, 2020 Битва за входной билет. Смысл бунта
-
-
-
9 июня, 2020 Виталий Портников: Переселенцы ничего не изменят
-
Читайте также
-
-
-
9 июня, 2020 Виталий Портников: Переселенцы ничего не изменят