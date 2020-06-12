"Приветствие" от СБУ ко Дню России: у дипучреждений РФ установили эмблемы контрразведки

12 июня, 2020, 18:18

Накануне Дня России в Харькове, Львове, Одессе и Киеве перед российскими консульствами СБУ установила билборды с эмблемой украинской контрразведки

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"У российского посольства в Киеве и консульств в Одессе и Львове появились билборды с гербом контрразведки Службы безопасности Украины. А в Харькове - хороший патриотический мурал", - написали в ведомстве.

В Харькове появился мурал с символикой контрразведки напротив российского генконсульства.

Билборды с гербом Департамента контрразведки появились рядом с консульствами РФ во Львове и Одессе накануне "праздника" - 11 июня.

Также "приветствие" появилось в Киеве на Воздухофлотском проспекте перед посольством России: там теперь высится орел контрразведчиков, который сжимает двуглавую змею.

Фотографии - Андрей Цаплиенко:

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