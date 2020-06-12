Проверка деклараций и режима работы пунктов пропуска: Гостаможслужба запустила новый портал

12 июня, 2020, 15:30

В Украине запустили вебпортал с интерактивной картой работы пунктов пропуска на время карантина, можно узнать таможенную стоимость импортируемого авто, а также осуществить проверку таможенной декларации

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

Гостаможслужба запустила запустила новый официальный вебпортал, на котором размещена карта работы пунктов пропуска.

"На вебпортале есть интерактивная карта работы пунктов пропуска на время карантина. На ней обозначены все пункты пропуска - открытые и закрытые, - и для пассажирского (в т.ч. пешеходного), и для грузового сообщения. Информация на карте постоянно обновляется, учитывая постепенное открытие пунктов пропуска", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на вебпортале с помощью интерактивного модуля аналитики импортно-экспортных операций можно узнать среднюю таможенную стоимость импортируемого авто из разных стран.

"Достаточно просто на вебпортале можно проверить автомобиль по VIN-кодом и убедиться, что он действительно прошел таможенное оформление в Украине и завезен легально, с уплатой всех сборов (информация доступна с 2014 года)", - говорится в сообщении.

Кроме того, на вебпортале содержится информация, когда гражданам следует идти на зеленый, а когда - на красный коридоры при пересечении границы; для бизнеса - товары запрещены, а какие имеют ограничения (квоты) для перемещения.

Представители бизнеса в личном кабинете могут онлайн осуществить проверку таможенной декларации, получить информацию о классификации товаров, счетов для уплаты таможенных платежей и др.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb