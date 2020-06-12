Программа на лето: не унывать, учиться и мечтать!
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Но раз уж так вышло, что лето 2020 будет иным, давайте мыслить позитивно и планировать по-другому.
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- 25 июня — Директор по интернет-маркетингу (экономия 21 000 грн);
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И пусть мы нынешнее лето в любом случае никогда не забудем, давайте сделаем так, чтобы воспоминания были только положительные! Ведь карантин уйдет, а приобретенные знания останутся с вами!
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