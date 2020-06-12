Президент и министр не управляют следствием, - Аваков о деле Шеремета

Соответствующие заявления он сделал на пресс-конференции в Запорожье.

"Президент - публичная личность, которая выполняет свои полномочия. В Конституции не написано, что президент Украины должен руководить каким-то следствием и так далее. Зарубите себе это на носу ... Более того, скажу, и министр этим не занимается ... на сегодняшний момент по делу Шеремета по выделенных эпизодах материалы открыты для защиты и переданы в суд ", - заявил Аваков.

Он также призвал прекратить политические спекуляции.

"Давайте дадим защите реализовать свои аргументы, а обвинению - свои, и суд примет решение. Мы не будем выносить решения в нашей стране по мере активности на суде по (активисту, - ред.) Стерненко или на суде по Шеремета. Мы будем выносить решение, исходя из фактов ", - добавил министр.

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