 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПрезидент и министр не управляют следствием, - Аваков о деле Шеремета

Президент и министр не управляют следствием, - Аваков о деле Шеремета


фото: 24tv
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призывает не вдаваться в политические спекуляции по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, поскольку он не руководит следствием

Соответствующие заявления он сделал на пресс-конференции в Запорожье.

"Президент - публичная личность, которая выполняет свои полномочия. В Конституции не написано, что президент Украины должен руководить каким-то следствием и так далее. Зарубите себе это на носу ... Более того, скажу, и министр этим не занимается ... на сегодняшний момент по делу Шеремета по выделенных эпизодах материалы открыты для защиты и переданы в суд ", - заявил Аваков.

Он также призвал прекратить политические спекуляции.

"Давайте дадим защите реализовать свои аргументы, а обвинению - свои, и суд примет решение. Мы не будем выносить решения в нашей стране по мере активности на суде по (активисту, - ред.) Стерненко или на суде по Шеремета. Мы будем выносить решение, исходя из фактов ", - добавил министр.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 июня, 2020 пятница

больше новостей

12 июня, 2020 пятница

11 июня, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать